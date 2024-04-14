سفير إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من عواقب شن هجوم إسرائيلي جديد

طهران - (د ب أ)

توجه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني برسالة إلى مجلس الأمن، تم التحذير فيها من عواقب شن إسرائيل أي هجوم جديد تجاه إيران ملوحًا بأنه سيتم الرد عليه بشكل "أقوى وأكثر حزمًا".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إيرواني كتب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكذلك السفيرة والممثلة الدائمة لمالطا فانيسا فريزر، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في الشهر الحالي، جاء فيها أن "العمل العسكري الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاء في إطار الدفاع عن النفس، وهو ما نصت عليه بوضوح المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردا على الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الإسرائيلي، وخاصة الهجوم العسكري الذي وقع في الأول من أبريل على القنصلية الايرانية في دمشق والذي كان في تناقض تام مع المادة 2 البند 4 من الميثاق".

وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: "للأسف، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القيام بواجباته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وسمح للكيان الإسرائيلي بانتهاك الخطوط الحمراء والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى تصعيد التوترات في المنطقة وتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وجاء في رسالة سفير إيران: "في أعقاب الهجمات المسلحة التي شنها الكيان الإسرائيلي على المنشآت الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في دمشق... والتي أدت إلى استشهاد سبعة من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين، تعلن جمهورية إيران الإسلامية أنها في الساعات الأخيرة من يوم 13 أبريل 2024، نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي".

وتابع: "أن جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها أحد الأعضاء المسؤولين في الأمم المتحدة، ملتزمة بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتؤكد موقفها الثابت بأنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات أو الصراعات في المنطقة".



وقال إيرواني "إن جمهورية إيران الإسلامية إذ تحذر من أي استفزاز عسكري آخر من قبل الكيان الإسرائيلي، فإنها تؤكد التزامها الذي لا يتزعزع بالدفاع والرد بقوة وفقا للقوانين الدولية ضد أي تهديد أو عدوان ضد شعبها وأمنها القومي ومصالحها الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها"، مؤكدا: "لن تتردد جمهورية إيران الإسلامية في استخدام حقها المبدئي في الدفاع المشروع إذا لزم الأمر.