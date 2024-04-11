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BBC

البيت الأبيض: التزامنا بأمن إسرائيل تجاه تهديد إيران ووكلائها صارم

08:55 م الخميس 11 أبريل 2024

جون كيربي

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مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن كان واضحا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضرورة إعلان وتنفيذ خطوات ملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية بغزة.

وكشف كيربي أن الولايات المتحدة ما زالت تنتظر المزيد من إسرائيل بما في ذلك إيصال المساعدات لشمال غزة.

وأكد كيربي أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لا يزال ثابتا في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها، مشددا على أن واشنطن لا تريد للصراع في المنطقة أن يتوسع.

وأوضح كيربي أن واشنطن نقلت لإيران ألا علاقة للولايات المتحدة بهجوم القنصلية في دمشق، مؤكدا أن التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل تجاه تهديد إيران ووكلائها صارم.

جون كيربي البيت الأبيض نتنياهو غزة إسرائيل الولايات المتحدة

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