للمرة الثالثة.. محكمة أمريكية ترفض تأجيل محاكمة ترامب في قضية الممثلة الإباحية

نيويورك - (د ب أ)

للمرة الثالثة هذا الأسبوع، صدر حكم برفض طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتأجيل في الإجراءات الجنائية ضده فيما يتعلق بتقديم مبالغ مالية مزعومة لشراء صمت ممثلة إباحية.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، رفضت القاضية إيلين جيسمر طلب محامي ترامب يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية ضد ترامب، وهي أول محاكمة ضد رئيس أمريكي سابق، الاثنين المقبل في نيويورك مع اختيار هيئة المحلفين. وفشل محامو ترامب بالفعل هذا الأسبوع في طلبين آخرين يهدفان إلى تأجيل بدء المحاكمة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن آخر طلب "يؤكد على يأس ترامب المتزايد لتأجيل المحاكمة."

وقدم محامو الرئيس الأمريكي السابق الطلب في محاولة لتأجيل المحاكمة من أجل الحصول على وقت لاستكمال دعوى قضائية ضد القاضي المسؤول، خوان ميرشان.

ويقول محامو الرئيس الجمهوري السابق إن القاضي متحيز لأن ابنته عملت أيضا مستشارة لصالح الديمقراطيين.

وتتعلق التهم الجنائية الموجهة إلى ترامب في نيويورك بنحو 130 ألف دولار دفعها محاميه مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا.

ويواجه ترامب، الذي يريد إعادة انتخابه للبيت الأبيض عن الجمهوريين في تشرين الثاني/نوفمبر، اتهامات جنائية بتزوير سجلات تجارية في محاولة مزعومة لإخفاء المدفوعات. وقد دفع بأنه غير مذنب.