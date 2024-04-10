بالصور.. محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال

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أسيوط - محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، دور الايتام بالمراكز والمدن لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال .

رافقه خلال الزيارة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والمستشار وليد بركات رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام بالمحافظة والدكتورة أماني الليثي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الرعاية البديلة للأسر الكافلة ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي.

بدأ محافظ أسيوط زيارته دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد كما حرص على التقاط الصور معهم وترديد النشيد الوطني مع الأطفال تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

ثم توجه المحافظ لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمئن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ وتم توزيع بعض الهدايا على الأطفال.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم الكامل وسبل الحياة الكريمة للاطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.