إعلان

BBC

بالصور.. محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال

12:46 م الأربعاء 10 أبريل 2024
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
  • عرض 18 صورة
    محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أسيوط - محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، دور الايتام بالمراكز والمدن لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال .

رافقه خلال الزيارة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والمستشار وليد بركات رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام بالمحافظة والدكتورة أماني الليثي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الرعاية البديلة للأسر الكافلة ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي.

بدأ محافظ أسيوط زيارته دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد كما حرص على التقاط الصور معهم وترديد النشيد الوطني مع الأطفال تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

ثم توجه المحافظ لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمئن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ وتم توزيع بعض الهدايا على الأطفال.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم الكامل وسبل الحياة الكريمة للاطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو| "100 رصاصة في 41 ثانية".. توقيف مروري يتحول لجريمة مروعة في شيكاغو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* طقس أول يوم العيد.. الأرصاد تعلن انحسار فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة