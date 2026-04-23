سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة

كتب : وكالات

01:02 م 23/04/2026

أوضحت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة أن استخدام تأشيرة الزيارة بهدف السفر إلى الولايات المتحدة من أجل إنجاب طفل والحصول له على الجنسية الأمريكية يُعد أمرًا غير مسموح به.

وبيّنت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن موظفي القنصليات سيقومون برفض طلبات التأشيرة في حال توافر مؤشرات أو أسباب تدفع للاعتقاد بأن هذا هو الهدف الأساسي من السفر.

كما حذرت من أن إساءة استخدام التأشيرة قد تؤدي إلى فرض حظر دائم على السفر مستقبلًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر الصحية: "كل الأخبار غير صحيحة"
زووم

مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر الصحية: "كل الأخبار غير صحيحة"
خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
أخبار السيارات

خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة
شئون عربية و دولية

مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة
"طلب 250 دولارا مقابل التوصيلة".. القبض على سائق بتهمة مضايقة سائح أجنبي
حوادث وقضايا

"طلب 250 دولارا مقابل التوصيلة".. القبض على سائق بتهمة مضايقة سائح أجنبي

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء