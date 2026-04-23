سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة

أوضحت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة أن استخدام تأشيرة الزيارة بهدف السفر إلى الولايات المتحدة من أجل إنجاب طفل والحصول له على الجنسية الأمريكية يُعد أمرًا غير مسموح به.

وبيّنت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن موظفي القنصليات سيقومون برفض طلبات التأشيرة في حال توافر مؤشرات أو أسباب تدفع للاعتقاد بأن هذا هو الهدف الأساسي من السفر.

كما حذرت من أن إساءة استخدام التأشيرة قد تؤدي إلى فرض حظر دائم على السفر مستقبلًا.