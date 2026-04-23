استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر الخميس، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية مركبة مدنية في وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاستهداف تم بشكل مباشر على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم المغازي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في موقع الضربة.

وجرى نقل المصابين وجثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لتلقي العلاج واستكمال الإجراءات الطبية.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة خروقات متواصلة منذ بدء سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، حيث تستمر العمليات العسكرية التي تشمل إطلاق النار والقصف ونسف المباني والمنشآت المدنية، ما يؤدي إلى استشهاد العديد بشكل مستمر.

وفي تطور آخر، استشهد ستة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، خلال ساعات متأخرة من ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة مجموعة من النازحين قرب مسجد في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,568 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 172,338.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال، يمثل دليلاً على استمرار العمليات العسكرية بشكل واسع، مشيرًا إلى أن قصف تجمع مدني في ساحة عامة ببيت لاهيا، والذي أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، يعد حلقة جديدة ضمن سلسلة الهجمات.

وأضاف أن هذه التطورات تعكس عجز ما يُعرف بمجلس السلام عن إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها أو تنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن العمليات العسكرية المستمرة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني.

وطالب قاسم الوسطاء والدول الضامنة والجهات المشاركة في ما يسمى مجلس السلام بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على وقف العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.