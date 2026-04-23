بالصور.. الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:21 م 23/04/2026
    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصول الرئيس إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث أدى حرس الشرف التحية وعزفت الموسيقى السلام الوطني عند وصول الرئيس.

الرئيس السيسي النصب التذكاري القوات المسلحة

