إعلان

BBC

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن

09:04 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

أمريكا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون فوق منطقة خليج عدن.

وجاء في بيان للقيادة المركزية: "نجحت قوات /يو إس إس ماسون/ وقوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي (ايه اس بي إم) مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن فوق منطقة خليج عدن".

وأضاف: "كان الصاروخ الباليستي يستهدف سفينة (يوركتاون) والمملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي وترافقها سفينة حربية أمريكية".

وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضاف: "تقرر أن صاروخ (إيه إس بي إم) كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنظقة".

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة باتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

أمريكا القيادة المركزية الأمريكية واشنطن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الأوكراني ينتقد مجددا نقص إمدادات الأسلحة الغربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

مصطفى غريب أفضل ممثل صاعد في استفتاء مصراوي 2024
500 جنيه.. ننشر ضوابط الحصول على منحة عيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"