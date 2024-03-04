المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب الترشح في الانتخابات التمهيدية بكولورادو

مصراوي

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، حكم ولاية كولورادو بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية.

وفيما سبق فازت نيكي هيلي المرشحة الرئاسية على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن المرشحة الرئاسية نيكي هيلي فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة أمس الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب ويعد فوزا رمزيا لهيلي.