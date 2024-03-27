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BBC

نتنياهو: عدم إرسال الوفد إلى واشنطن كان رسالة لحماس أن الضغط الدولي لن ينجح

04:51 م الأربعاء 27 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن قراره بعدم إرسال وفد إلى واشنطن كان رسالة إلى حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.

وأشار نتنياهو إلى أن القرار الأمريكي بعدم استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن كان سيئا جدا لأنه شجع حماس على تشديد موقفها.

وكان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال، أمس الأول الاثنين، إن نتنياهو ألغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

بينما هدد نتنياهو في وقت سابق بإلغاء زيارة وفد إسرائيل إلى واشنطن إذا لم تستخدم أمريكا الفيتو ضد القرار الأممي حول غزة.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الضغط الدولي حماس

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رمضانك مصراوي

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