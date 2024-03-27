الجيش الأمريكي: إيران تنشر سفينة استخبارية قرب جيبوتي وتوجه هجمات الحوثيين

وكالات

قال قائد الأسطول الأمريكي لعملية البحر الأحمر، إن القوات الأمريكية استطاعت خفض قدرات الحوثيين في المنطقة، مشيرًا إلى أنه ما زال أمامهم عملا كثيرا.

وأضاف قائد الأسطول الأمريكي حسبما نقلت بلومبرج، أنه في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه إيران للحوثيين استخباريا وعسكريا، لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة وإيقاف قدرات الحوثيين نهائيا بالمنطقة.

وأشار قائد الأسطول الأمريكي لبلومبرج، إلى أن هجمات الحوثيين تحولت من صواريخ كروز لمسيرات أقل خطورة.

وأكد قائد الأسطول الأمريكي، أن إيران تنشر سفينة استخبارية قرب جيبوتي وتوجه هجمات الحوثيين.

ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف جماعة أنصار الله اليمنية " الحوثيون"، السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عند مرورها بالبحر الأحمر وقرب باب المندب وخليج عدن، دعما للمقاومة الفلسطينية وإسنادا لأهل غزة، وفق تصريحات قيادات الجماعة.