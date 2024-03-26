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BBC

المندوب الأمريكي بمجلس الأمن يكشف سبب امتناعه عن التصويت على وقف إطلاق النار بغزة

05:09 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه امتنع عن التصويت بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة لعدم اشتراطه الإفراج عن الأسرى وإدانة حماس.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إدانة حركة حماس، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في رفح لن تحقق المطلوب منها، موضحا أن الإدارة الأمريكية نقلت ذلك للجانب الإسرائيلي.

وشدد ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وضمان وحدة غزة مع الضفة الغربية.

مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار بغزة الإفراج عن الأسرى حركة حماس

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رمضانك مصراوي

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