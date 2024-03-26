المندوب الأمريكي بمجلس الأمن يكشف سبب امتناعه عن التصويت على وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه امتنع عن التصويت بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة لعدم اشتراطه الإفراج عن الأسرى وإدانة حماس.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إدانة حركة حماس، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في رفح لن تحقق المطلوب منها، موضحا أن الإدارة الأمريكية نقلت ذلك للجانب الإسرائيلي.

وشدد ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وضمان وحدة غزة مع الضفة الغربية.