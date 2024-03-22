خطأ بشري.. جيش الاحتلال يعترف بنشر صور خاطئة لقادة معتقلين من حماس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نشر صورا عن طريق الخطأ لأشخاص على أنهم اعتقلوا في مستشفى الشفاء بغزة وهم ليسوا معتقلين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إعلان الجيش الإسرائيلي أن القيادي بالقسام رائد سعد اعتقل في مستشفى الشفاء تبين أنه خاطئ.

يأتي ذلك بعد ساعات من نفى مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما ادعاه الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من قادة الحركة داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد اقتحامه قبل أيام، حسبما أعلنت قناة الجزيرة.

بالأمس نشر الجيش عبر صحفيه هذه الصورة لمعتقلين من قال انهم من مستشفى الشفاء في غزة قيل ان منهم قيادات في القسام ومنهم شهداء، اتضح فيما بعد ان هذه الصورة كانت محاولة لإستدراج بعض القيادات للخروج ورصد مكانها او اتصالات التأكيد. مثل رائد سعد قائد لواء غزة السابق الذي تتواجد صورته في… pic.twitter.com/lmyKAGYaH5 — Alaa Shaath | علاء شعث (@3laashaath) March 22, 2024

وقال المسؤول الأمني، إن قائمة صور المعتقلين في مستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي غير دقيقة، مضيفًا أن عددا من الصور في القائمة تعود لأشخاص هم خارج غزة حاليا، وصورا أخرى لشهداء، مؤكدا أن 3 من الصور في القائمة تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقا.

كما أكد أن لا صحة لما ينشره الإعلام الإسرائيلي، عن اعتقال العشرات من قيادة المقاومة في مستشفى الشفاء.

وقال المسؤول الأمني في حماس، إن ما ينشر عبر الإعلام الإسرائيلي غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر قائمة لما قال إنها تعود لقادة كبار في حماس تم اعتقالهم أثناء العملية المستمرة في مجمع الشفاء، وإنه لا يستطيع كشف هويتهم الآن.