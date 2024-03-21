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روسيا تلغي رحلة مركبة إلى محطة الفضاء الدولية قبل ثوان من الإطلاق

07:55 م الخميس 21 مارس 2024

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

ذكرت وكالة إنترفاكس، نقلا عن بث لوكالة الفضاء روس كوسموس، أن روسيا ألغت إطلاق مركبة "سويوز" تحمل طاقما إلى محطة الفضاء الدولية قبل وقت قصير من موعد الإطلاق المقرر.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وكالة روس كوسموس، قولها إنه تم تأجيل مهمة "سويوز إم إس-25" بعد صدور أمر إلغاء آلي في ميناء بايكونور الفضائي بكازاخستان.

وكان على متن المركبة القائد الروسي أوليج نوفيتسكي، ورائدة الفضاء في وكالة ناسا تريسي كالدويل ديسون والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا.

روسيا موسكو محطة الفضاء الدولية

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