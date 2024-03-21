زعيم الديموقراطيين يرفض إلقاء نتنياهو خطابًا أمام الحزب

(مصراوي)

رفض زعيم الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر، اليوم الخميس، مسألة إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو خطابًا أمام الديموقراطيين، وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن نتنياهو طلب من الجمهوريين مواصلة دعمهم المباشر لإسرائيل من أجل تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن السيناتور جوش هاولي، قوله إن نتنياهو أخبر الجمهوريين بعدم رغبته في قدوم أي قوات أمريكية للمساعدة، طالبًا بدلًا من ذلك استمرار تدفق الدعم المالي لتحقيق الأهداف الإسرائيلية من الحرب.

وأفاد السيناتور الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا الجمهوريين لدعم مشروع قانون ينص على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.

ومن المفترض أن يلقي نتنياهو خطابًا عبر الفيديو لأعضاء الحزب الجمهوري بدعوة من رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري مايك جونسون، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة الأزمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن المنتمي للحزب الديموقراطي، وذلك حسبما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية.



وسبق أن دعا تشومر المجتمع الإسرائيلي إلى عقد انتخابات مبكرة اعتراضًا على طريق إدارة نتنياهو للحرب.