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BBC

تعليقًا على قصف اللجان العشائرية.. حماس: الاحتلال هدفه نشر الفوضى والفلتان الأمني

11:00 م الثلاثاء 19 مارس 2024

قصف اللجان العشائرية أرشيفية

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قالت حركة حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الاحتلال للجان عشائرية كانت تؤمن توزيع المساعدات عند دوار الكويت دليل على أن هدفه نشر الفوضى والفلتان الأمني.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته بكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في قتل أبناء الشعب الفلسطيني بالقصف الهمجي أو بسلاح التجويع.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للجان شكلها الوجهاء والعشائر جنوب شرق مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت أن اللجان التي استهدفها القصف الإسرائيلي مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.

وكانت وسائل الإعلام عبرية كشفت، الخميس الماضي، عن محادثات أجرتها إسرائيل مع عشائر غزة من أجل تسليمها إدارة القطاع بدلاً من حركة حماس، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن العشائر رفضت هذا الاقتراح.

وأكدت سقوط 23 شهيدا على الأقل في القصف الذي استهدف اللجان خلال توزيع المساعدات بدوار الكويت.

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