أزمة الوقود تضرب شركات الطيران العالمية: إلغاء خطوط ومئات الرحلات

دفعت حالة عدم اليقين للحرب الأميركية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز العديد من رحلات شركات الطيران العالمية إلى إلغاء عشرات خلال الشهر الجاري والمقبل للتحوط من أزمة وقود متوقعة.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، رفعت شركات الطيران أسعار تذاكر السفر، وفرضت رسوما إضافية على الوقود، وألغت بعض الرحلات للحفاظ على السيولة النقدية وخفض التكاليف.

شركات هولندية تلغي 160 رحلة

أعلنت شركة الطيران الهولندية (كيه.إل.إم) ‌يوم الخميس أنها ستلغي 160 رحلة جوية في ⁠أوروبا خلال الشهر المقبل بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

وبحسب رويترز، قالت (كيه.إل.إم)، الذراع الهولندية لمجموعة الطيران (إير فرانس ‌كيه.إل.إم)، فإن ⁠الإلغاءات لم تؤثر إلا على أقل من 1% من إجمالي رحلاتها الأوروبية.

وأضافت أنها لا ⁠تعاني من نقص ⁠في وقود الطائرات.

لوفتهانزا توقف رحلات

في الوقت الذي أوقفت فيه شركة لوفتهانزا عددا من طائرتها، وحذرت شركات نيجيرية من أنها ستوقف عملياتها، كما تسبب حريق في انخفاض إنتاج الوقود في أستراليا.

إير كندا

قررت إلغاء مؤقت للرحلات إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك من مونتريال وتورونتو بسبب أزمة نقص الوقود.

انخفضت السعة العالمية لشهر مايو بنحو 3% مع قيام جميع شركات الطيران العشرين الكبرى -باستثناء واحدة- بخفض الرحلات، وفقاً لبيانات جمعتها شركة التحليلات "سيريوم" (Cirium).

كما تجري الشركة مراجعة لتوقعاتها الأولية لنمو يتراوح بين 4% و6% لهذا العام، وتشير إلى أن تراجعاً يصل إلى 3% قد يكون ممكناً في ظل ظروف معينة.

بحسب بلومبرج، قال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا إيرلاينز" (Delta Air Lines)، أثناء إعلانه عن تكاليف إضافية للوقود بقيمة 2.5 مليار دولار هذا الربع: "أي رحلات تحقق عوائد محدودة أو دون المستوى المستهدف، من المرجح إعادة النظر في تشغيلها". وأضاف: "سيكون هذا اختباراً للقطاع".

زيادة أسعار الوقود

وتعمل "كوانتاس إيروايز" (Qantas Airways) على تقليص عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، كما ستخفض السعة المحلية بنحو 5%، مع تقديرها لتكاليف إضافية للوقود بنحو 800 مليون دولار أسترالي (575 مليون دولار) في النصف الثاني من العام المالي.

كما تخفض "كاثي باسيفيك" من هونج كونج 2% من وتيرة الرحلات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من منتصف مايو إلى نهاية يونيو. وتطبق وحدتها منخفضة التكلفة "إتش كيه إكسبريس" (HK Express) تقليصاً أكبر يبلغ 6%.

وجاءت هذه التخفيضات بعد فرض رسوم وقود تصل إلى 400 دولار على الرحلات الطويلة ذهاباً وإياباً.