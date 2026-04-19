البورصة تغلق على ارتفاع رغم ضغوط خروج الأجانب بنهاية جلسة اليوم

كتب- إبراهيم الهادي عيسى

04:18 م 19/04/2026

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم 19 أبريل على ارتفاع جماعي، رغم ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 52,372 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، صعد مؤشر EGX70 بنسبة 0.31% ليغلق عند 13,426 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% مسجلًا 18,827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار بنسبة 1.97% ليصل إلى 3,435 نقطة، في إشارة إلى تحسن تقييم السوق للمستثمرين الأجانب رغم اتجاهاتهم البيعية.

تفاصيل الشراء والبيع على الأسهم

وسجل المستثمرون المصريون صافي شراء بنحو 277.5 مليون جنيه، مدفوعًا بزيادة قيمة المشتريات التي وصلت إلى 9.124 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 8.846 مليار جنيه.

كما حقق المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 50.9 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب إلى البيع بصافي قيمة بنحو 328.5 مليون جنيه، نتيجة تفوق المبيعات التي سجلت 725.9 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 397.4 مليون جنيه.

وعلى مستوى فئات المستثمرين، استحوذ الأفراد المصريون على النصيب الأكبر من السيولة الشرائية، مسجلين صافي شراء قوي بلغ نحو 478.7 مليون جنيه، بدعم من مشتريات تجاوزت 7.4 مليار جنيه.

أما على صعيد المؤسسات، مالت التعاملات إلى البيع، إذ سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بنحو 201.2 مليون جنيه، بينما بلغت مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 311.1 مليون جنيه.

وخالفت المؤسسات العربية الاتجاه العام وسجلت صافي شراء بنحو 50.3 مليون جنيه.

