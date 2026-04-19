قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية رقم 20621 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 5212 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ، إلى واقعة مقتل الزوجة داخل منزل الزوجية بقرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول.

وكانت النيابة العامة، برئاسة المستشار منير صالح المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحالت المتهم "عبدالعزيز.أ.م.ض" إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بقتل زوجته دون سبق إصرار أو ترصد، عبر طعنة نافذة استقرت في الجانب الأيسر من صدرها عقب مشادة كلامية بينهما.

حيثيات الاتهام

وأوضحت أوراق الإحالة أن المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة عقب مشاجرة بينه وبين زوجته، حيث استخدم سلاحًا أبيض "سكين" وأحدث بها إصابة أودت بحياتها، وفق ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

دفاع المجني عليها يعلن الاستئناف

وفي السياق، أعلن دفاع أسرة المجني عليها عزمه التقدم باستئناف على الحكم الصادر، مؤكدًا أن هناك مستندات ودفوعًا جوهرية لم يتم الأخذ بها خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات.

وأوضح الدفاع أن تلك المستندات تثبت – بحسب قوله – توافر نية القتل العمد، إضافة إلى وجود ظرف مشدد يتمثل في سبق الإصرار والترصد، ما يستدعي إعادة نظر القضية أمام محكمة مستأنف الجنايات.