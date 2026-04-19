أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن الحريق الذي نشب في المنطقة المحيطة بمستشفى الصدر بالعباسية وقع خارج أسوار المستشفى، ولم يمتد إلى الداخل.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، على انتظام تقديم الخدمة الطبية بشكل طبيعي داخل المستشفى، دون تأثر الأقسام أو سير العمل.

واندلع الحريق اندلع في مخزن خردة مجاور للمستشفى، حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.