على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها

أمر ملك البحرين بمراجعة جنسية الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للمملكة حسبما قالت وكالة الأنباء البحرينية الأحد.

وجاء القرار في ظل حملة متصاعدة ضد المعارضة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهًا للحكومة باتخاذ إجراءات فورية ضد "من خانوا الوطن أو قوضوا أمنه واستقراره"، بما في ذلك سحب الجنسية البحرينية من "من لا يستحقها". ونقلت الوكالة عنه قوله: "الوضع لا يزال حساسًا".

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وكانت من بين الدول التي تأثرت بشدة بهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية خلال الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران. وقالت التقارير إن السلطات في المملكة احتجزت العديد من الأشخاص خلال فترة الحرب.