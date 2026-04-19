أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أن عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى إلى الأبد، مشددا على أن القوى الإقليمية وشركائها الاستراتيجيين هم من يمسكون بزمام المبادرة في الممرات المائية الحيوية.

من هرمز إلى باب المندب

أوضح ولايتي، في تدوينات عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن أمن مضيق هرمز وملقا (مضيق ملقا جنوب شرق آسيا) بات مضمونا بفضل القوة الإيرانية والتحالفات الاستراتيجية.

كما أشار مستشار رئيس إيران إلى أن أمن مضيق باب المندب أصبح اليوم "في أيدي إخواننا في جماعة أنصار الله"، محذّرا من أن "أي مكر سيواجه ردا متسلسلا" من قِبل محور المقاومة.

۱) دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوس‌ها به پایان رسیده،امروز نه تنها امنیت هرمز و مالاکا در سایه اقتدار ما و شرکای راهبردی‌مان تضمین شده،بلکه امنیت باب‌المندب نیز در ید برادران انصارالله است.

«هر شیطنتی ، پاسخ زنجیره ای خواهد داشت» — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) April 19, 2026

هجوم على "اجتماع باريس" ورسائل لأوروبا

وفي سياق انتقاده للتحركات الغربية، وصف ولايتي، اجتماع باريس الأخير بشأن مضيق هرمز بـ "العرض السخيف"، بينما أشاد في المقابل بمواقف إسبانيا التي وصفها بـ "المستقلة والعقلانية".

ووجّه علي ولايتي، رسالة لاذعة إلى لندن وباريس قائلا: "إذا كانت بريطانيا وفرنسا قلقتين على أمن الملاحة البحرية، فليفكرا في مضيق المانش ووضع حد للجرح القديم في جبل طارق"، في إشارة إلى الملفات الحدودية والسيادية العالقة في القارة الأوروبية.

۲) در نمایش مضحک نشست پاریس،انگلیس و فرانسه اگر نگران امنیت کشتیرانی هستند،فکری به حال تنگه مانش و پایان زخم کهنه در جبل‌الطارق کنند. «قدردان مواضع مستقل و عاقلانه مادرید هستیم.»#تنگه_هرمز#باب_المندب#نمایش_نشست_پاریس — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) April 19, 2026

من ناحية أخرى، أكد قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أن وتيرة تحديث وإعادة ملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال فترة توقف القتال الحالية قد تسارعت بشكل كبير، مشددا على أن القدرات التسليحية تجاوزت حتى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.