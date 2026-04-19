إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا

كتب : مصطفى الشاعر

03:52 م 19/04/2026

علي أكبر ولايتي

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أن عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى إلى الأبد، مشددا على أن القوى الإقليمية وشركائها الاستراتيجيين هم من يمسكون بزمام المبادرة في الممرات المائية الحيوية.

من هرمز إلى باب المندب

أوضح ولايتي، في تدوينات عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن أمن مضيق هرمز وملقا (مضيق ملقا جنوب شرق آسيا) بات مضمونا بفضل القوة الإيرانية والتحالفات الاستراتيجية.

كما أشار مستشار رئيس إيران إلى أن أمن مضيق باب المندب أصبح اليوم "في أيدي إخواننا في جماعة أنصار الله"، محذّرا من أن "أي مكر سيواجه ردا متسلسلا" من قِبل محور المقاومة.

هجوم على "اجتماع باريس" ورسائل لأوروبا

وفي سياق انتقاده للتحركات الغربية، وصف ولايتي، اجتماع باريس الأخير بشأن مضيق هرمز بـ "العرض السخيف"، بينما أشاد في المقابل بمواقف إسبانيا التي وصفها بـ "المستقلة والعقلانية".

ووجّه علي ولايتي، رسالة لاذعة إلى لندن وباريس قائلا: "إذا كانت بريطانيا وفرنسا قلقتين على أمن الملاحة البحرية، فليفكرا في مضيق المانش ووضع حد للجرح القديم في جبل طارق"، في إشارة إلى الملفات الحدودية والسيادية العالقة في القارة الأوروبية.

من ناحية أخرى، أكد قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أن وتيرة تحديث وإعادة ملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال فترة توقف القتال الحالية قد تسارعت بشكل كبير، مشددا على أن القدرات التسليحية تجاوزت حتى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

مسؤول سابق بالكهرباء يكشف: هل ترفع الواجهات الزجاجية استهلاك الكهرباء؟
أخبار مصر

مسؤول سابق بالكهرباء يكشف: هل ترفع الواجهات الزجاجية استهلاك الكهرباء؟
"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
رياضة محلية

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة
أخبار مصر

صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
زووم

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته
أخبار مصر

"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)