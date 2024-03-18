روسيا تسقط 143 طائرة مسيرة ومروحية "مي- 8" أوكرانية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و143 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.

وقال البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز "مي -"8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 143 مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 قذيفة صاروخية أطلقت من راجمات "فامبير" و"جراد" و3 صواريخ من طراز "أوراجان" وصاروخ من طراز "هيمارس".