الأونروا: إسرائيل لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة لشمال غزة

(مصراوي)

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.

وأضافت الأونروا في بيانها، أن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقالت الوكالة، إن أكثر من 10% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ووسطه جراء نقص الإمدادات الغذائية.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار محكم على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة وتحديدًا مناطق الشمال مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء خاصة في صفوف الأطفال إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد الشهداء جراء نقص الغذاء حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.