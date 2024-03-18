إعلان

BBC

الأونروا: إسرائيل لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة لشمال غزة

01:55 م الإثنين 18 مارس 2024

الأونروا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

(مصراوي)

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.

وأضافت الأونروا في بيانها، أن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقالت الوكالة، إن أكثر من 10% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ووسطه جراء نقص الإمدادات الغذائية.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار محكم على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة وتحديدًا مناطق الشمال مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء خاصة في صفوف الأطفال إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد الشهداء جراء نقص الغذاء حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

الأونروا إسرائيل غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حكومة غزة تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الصحفيين المعتقلين من مجمع الشفاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* بالصور.. حريق ضخم في لوكيشن تصوير مسلسل"جودر" لـ ياسر جلال
* أمطار على القاهرة الآن.. والأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
* حبس معلقي "زينة رمضان" وتغريمهم حتى 100 ألف جنيه حال سرقة الكهرباء -تفاصيل
* "فتح عينه".. رئيس فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت وأول طلب له