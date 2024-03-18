مسؤول فلسطيني يطالب بوقف "الإجراءات القمعية" بحق الأسير مروان البرغوثي

رام الله- (د ب أ)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الإثنين، بـ "وقف الإجراءات القمعية" بحق الأسير مروان البرغوثي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) اليوم عن الشيخ قوله إن "أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل، وآخرها ما يتعرض له الأخ القائد مروان البرغوثي من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر".

ودعا الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى "التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق أسرانا وقادتنا في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا".