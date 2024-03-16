طائرة "بوينج" تفقد لوح خارجي خلال رحلة في أمريكا

سان خوسيه- (د ب أ)

ذكرت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن طائرة طراز "بوينج 737" تابعة لها، فقدت لوح خارجي، خلال رحلة يوم الجمعة.

وأضافت الشركة أنه تم اكتشاف الضرر الذي لحق بالطائرة، بعد أن هبطت بسلام وعلى متنها 139 راكبا وطاقما مكونا من ستة أفراد، في مدينة "ميدفورد" جنوب ولاية "أوريجون". وتردد أن عمر الطائرة 25 عاما.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "سنجري فحصا شاملا للطائرة وسنقوم بجميع الإصلاحات المطلوبة، قبل عودتها إلى الخدمة".

وتابع البيان "سنجري أيضا تحقيقا للتعرف بشكل أفضل عن سبب وقوع هذا الضرر".

جدير بالذكر أن شركة "بوينج" تخضع حاليا لتدقيق مكثف، بعد أن فقدت طائرة، طراز "737 – 9 ماكس" الجديدة تقريبا جزءا من جسمها في يناير الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها.