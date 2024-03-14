الحوثي: طالما استمر العدوان والتجويع على غزة فنحن مستمرون على موقفنا

مصراوي

قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم ويرتكب إبادة جماعية في غزة.

وأضاف الحوثي، أن شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام بل أرواح تزهق وجراحات ومعاناة شعب يباد، موضحا أن أعداد الشهداء والجرحى الهائلة هي عار على عالم يدعي التحضر.

وتابع زعيم جماعة أنصار الله، أنه على المسلمين مسؤولية قبل غيرهم للتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني، قائلا: "من الملفت أن نسمع تصريحات عن احتمال سقوط شهداء بسبب العطش في غزة".

وأكمل عبد الملك الحوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جريمة القرن بمشاركة الأمريكيين ودول غربية وعربية، مضيفا أن التخاذل والتفريط من المسلمين والعرب يساهم في هذه الجريمة.

وأشار زعيم جماعة أنصار الله، إلى أن الأمريكيون يصرون على استمرار الإبادة الجماعية بغزة وإغلاق المعابر، موضحا أن واشنطن تحاول الالتفاف على حق الفلسطينيين في وقف العدوان وإنهاء الحصار.

وأوضح الحوثي، أن عمليات الإنزال الأمريكي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من الاحتياجات، موضحا أن عمليات الإنزال تستهدف خداع الرأي العام للاستمرار في الإجرام قائلا: "الولايات المتحدة والغرب يقدمون أقوى وأحدث الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي ليقتل بها الأطفال والمدنيين في غزة".

واختتم الحوثي: "نفذنا هذا الأسبوع 12 عملية ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي باستخدام 58 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة"، موضحا أن قناعتنا هو الاستمرار في ضرباتنا بفاعلية ومنع السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي من المرور عبر المحيط الهندي قائلا: "طالما استمر العدوان والتجويع على غزة فنحن مستمرون على موقفنا".