البرلمان الألماني يرفض منح أوكرانيا صواريخ "تاوروس"

برلين - (د ب ا)

أخفقت المعارضة المحافظة الألمانية مجددا في تمرير قرار برلماني يطالب برلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس الألمانية، بعدما صوتت أغلبية من النواب ضد ذلك.

وشارك 690 نائبا في التصويت، حيث عارض المقترح 495 نائبا، وأيده 190 وامتنع خمسة نواب عن التصويت. ويشار إلى أن الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي و حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لديها 197 نائبا في البرلمان.

ويتميز نظام تاوروس بمداه الطويل الذي يصل إلى 500 كيلومتر، كما أنه يتمتع بدقة عالية. ومن شأن هذا النظام تدمير مخازن الذخيرة الروسية ومراكز القيادة التي تخضع للحماية والبنية التحتية المهمة للحرب خلف خط المواجهة.

ويقول معارضو إرسال نظام تاوروس إنه من الممكن أن هذا يمكن أن يؤدي لتصاعد الصراع وجر ألمانيا إلى الحرب.