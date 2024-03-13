تداول مقطع فيديو أثناء تقبيل ولي العهد السعودي يد أخيه



وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة تقبيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يد أخيه الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال استقباله للمهنئين بشهر رمضان

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ولي العهد وهو يستقبل الأمير عبدالعزيز بعز ووقار ويقوم بتقبيل يديه ومن ثم يعانقه.

وحظي المقطع بـ تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا أنه لا يوجد جديد على ولي العهد الذي يقبّل دائمًا يد أخيه احترامًا وتقديرًا .