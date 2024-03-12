بوريل: نطالب مجلس الأمن بالعمل على إصدار قرار يدعم سبل حل الدولتين

مصراوي

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الآلاف مهددون بالمجاعة في غزة ويجب السماح بإدخال المساعدات الغذائية للقطاع بدون عوائق، مؤكدا أنه ينبغي علاج المجاعة بزيادة المساعدات وفي المقابل يجب الإفراج عن الأسرى.

وأوضح بوريل أن الطريقة الوحيدة في وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هي حل الدولتين، مشيرا إلى أنه على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر.

وطالب بوريل، مجلس الأمن الدولي بالعمل على إصدار قرار يدعم السبل لتحقيق حل الدولتين، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأسرى ووقف العدوان في غزة والبحث عن حل سياسي.