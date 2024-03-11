إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة.

كانت وكالة رويترز نقلت عن هيئة عمليات البحرية البريطانية قولها، لدينا معلومات عن هجوم بصاروخ قبالة ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت البحرية البريطانية، تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

ولفتت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أن ربان السفينة أبلغ عن صوت انفجار في محيطها وأكد سلامة السفينة وطاقمها.