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قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع أسلاكًا شائكة على سور محاذ للمسجد الأقصى

03:19 م الإثنين 11 مارس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بوضع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسلاكًا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط.

وقالت محافظة القدس ، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة باب الأسباط".

وأوضح مسؤول حركة "فتح" في البلدة القديمة ناصر قوس أن "الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة".

ووفق الوكالة، "تفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المسجد الأقصى منذ 5 أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".

قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس إسرائيل المسجد الأقصى منطقة باب الأسباط

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