مسؤولون أمريكيون: بلينكن شعر أن نتنياهو يسعى للمواجهة مع واشنطن بشأن القضية الفلسطينية

مصراوي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شعر بالصدمة من إقحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاعتبارات السياسية في قضية الأسرى.

وأضافت الصحيفة العبرية، نقلا عن المسؤولين، أن بلينكن شعر أن نتنياهو يسعى للمواجهة مع واشنطن بشأن القضية الفلسطينية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن مراقب الدولة طلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار للتحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن من المسؤولين المشمولين بالطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الأركان.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، قال إن رؤية نتنياهو وهو يتصرف كعبد لسموتريتش وبن غفير تقود إلى كارثة وطنية.

وأضاف باراك، بأن تجنب نتنياهو اتخاذ قرارات يترك إسرائيل عالقة في غزة في وضع ضعف مزمن وعميق، موضحا أن إسرائيل تتعامل مع الحرب الأشد تعقيدا منذ تأسيسها ولدينا حاليا فراغ قيادي سياسي.

وتابع باراك، أن الفراغ القيادي السياسي يؤدي إلى تباطؤ في اتخاذ قرارات حيوية وتوتر بين القادة وارتباك بالتواصل مع واشنطن.