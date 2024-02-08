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BBC

نيويورك تايمز: واشنطن قد تعترف قريبًا بدولة فلسطينية ذات حدود سيتم تحديدها لاحقًا

03:20 م الخميس 08 فبراير 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر، اليوم الخميس، قولهم إن واشنطن قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية وإن كانت ذات حدود أخرى سيتم تحديدها لاحقا.

وأشارت المصادر إلى أنه يمكن أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية من خلال قرار للأمم المتحدة لن تقوم واشنطن بعرقلته.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدمج إسرائيل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

أمريكا واشنطن دولة فلسطين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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