"خدم إيران".. مسؤولون أمريكيون يهاجمون بايدن بسبب ضربات سوريا والعراق

كتب- مصراوي

لم يخل قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الضربات التي استهدفت فجر اليوم السبت، نحو 85 هدفًا تابعًا لفصائل موالية لإيران في غرب العراق وشرق سوريا، من الانتقادات، فقد وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، سهام انتقاداته إلى توقيت الضربات العسكرية.

ويرى رئيس مجلس النواب الجمهوري، أن إدارة بايدن أخطرت طهران مسبقًا بردها هذا، في إشارة إلى التلميحات والتسريبات وحتى التأكيدات التي صدرت من واشنطن في وقت سابق بأن الرد على هجوم الأردن آتٍ لا محالة قريباً وعلى مستويات عدة.

وبحسب جونسون، فإن الإدارة الأمريكية انتظرت أسبوعًا كاملًا وأخطرت العالم أجمع بما في ذلك إيران، بطبيعة ردها على الهجوم الذي طال البرج 22 في الأردن الأسبوع الماضي وأودى بحياة 3 جنود أمريكيين، وإصابة أكثر من 40.

ولم رئيس مجلس النواب الوحيد من انتقد القرار، فقد قلل السيناتور الجمهوري توم كوتون من أهمية هذا التحرك، قائلا في بيان "يجب أن يكون لدينا رد جدي وعقابي لم أره بعد".

When facing threats from Iran, President Reagan sank half their navy. President Trump killed Qasem Soleimani. In contrast, President Biden’s anemic response to Iran’s attacks—combined with tens of billions of dollars of funding—has only emboldened the ayatollahs further. pic.twitter.com/7CRxPXqLwY

ويرى أنه إذا "أرادت إدارة بايدن بالفعل تجنب الحرب مع إيران، فإن الطريق الأفضل تكون في ضرب أصولها بقوة، كما فعل دونالد ترامب عام 2020، عندما قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أو رونالد ريغان عام 1988، عندما أغرق سفينة إيرانية.

وفي السياق ذاته، وصف كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، روجر ويكر، تصرف الإدارة بالأحمق. وقال "أمضت إدارة بايدن نحو أسبوع تبعث إشارات بحماقة حول خططها، ما منح الإيرانيين الوقت الكافي للاختباء".

بدوره يرى ميك مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق، أن التأخر في شن الضربات أعطى طهران مهلة لنقل عناصرها بعيدًا عن مواقع الاستهداف، إذ قال: "إن البعض قد يرى أن الولايات المتحدة أضاعت فرصة إلحاق أذى حقيقي بإيران وإيلامها"، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال"، مشيرًا إلى أنه في الوقت عينه إلى أن تلك الغارات قد حدت وقللت على الأرجح من قدرة وكلاء إيران في المنطقة على مهاجمة القوات الأمريكية.

For now, it doesn't look like we went after "high value targets", focusing instead on command/control, logistics & drone/rocket stock.#Iran officials signaling tonight they got forewarning from #Baghdad prior to strikes -- and senior operatives were moved to #Iraq-#Iran border. https://t.co/PrtJYinmKd