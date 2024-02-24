الحكومة اليمنية توجه بتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة تسرب نفطي من سفينة بريطانية

صنعاء- (د ب أ)

وجهت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم السبت، بتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة كارثة بيئية محتملة وصفتها بـ"الكبرى" جراء استهداف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر.

ودعت الحكومة، في بيان، كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى "سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" "التي تعرضت لاستهداف من قبل جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وتحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية".

وأدانت الحكومة، "قيام الحوثيين باستهداف السفينة ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإجلاء طاقم السفينة.

وأشارت الحكومة إلى أنها شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف ، مؤكدة" على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل".

وكان الجيش الأمريكي أعلن أن هجوم الحوثيين على سفينة شحن تمتلكها بريطانيا في البحر الأحمر، أسفر عن حدوث بقعة نفطية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ، في بيان ، إن سفينة رابيمار التي ترفع علم بليز كانت قد تعرضت لهجوم في 18 فبراير الجاري ، مضيفة أن السفينة "راسية الآن ولكن المياه تدخلها ببطء".