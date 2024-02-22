ممثل ليبيا أمام العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لغزة انتهاك صارخ للالتزامات القانونية

مصراوي

قال ممثل ليبيا أمام محكمة العدل الدولية، أحمد الجهاني، إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لغزة انتهاك صارخ للالتزامات القانونية.

وأضاف ممثل ليبيا خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ماضية بضم أراضي في القدس والضفة وهذا انتهاك صارخ للقانون، موضحا أن إسرائيل حرمت الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.

وتابع الجهاني، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود خرق للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن للشعب الفلسطيني كامل الحق في مقاومة الاحتلال بكافة السبل قائلا: "على كل الدول دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حريته واستقلاله".

وأكمل أحمد الجهاني: "على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم ووقف كافة أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه ضدهم".