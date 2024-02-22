دبي تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر بحلول 2026

دبي - (د ب أ)

عادة ما يكون برج خلفية واحدة من أوائل وجهات زوار دبي، حيث يتيح هذا المبنى وهو الأعلى على مستوى العالم بارتفاع 830 مترا للزوار رؤية بانورامية لواحدة من أغنى مدن العالم.

واعتبارا من 2026 سيكون في مقدور زوار دبي استخدام طائرة مروحية كهربائية ذات محرك مزدوج و4 مقاعد في التنقل بين مناطق المدينة، حيث وقعت شركة جوبي أفياشن اتفاقا مع هيئة الطرق والنقل بالإمارة لإطلاق خدمات التاكسي الطائر.

وحصلت الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على الحق الحصري لتقديم خدمة التاكسي الطائر في دبي لمدة 6 سنوات اعتبارا من العام المقبل.

وقالت جوبي أفييشن إنها ستقدم الخدمة بالتعاون مع شركة سكاي بورت البريطانية التي "ستصمم وتشغل أربعة مهابط عمودية للطائرات في مختلف أنحاء دبي بشكل أولي".

وتعتبر المهابط العمودية نقطة تقاطع بين المطارات الصغيرة/مهابط الطائرات وأماكن انتظار سيارات الأجرة حيث ستهبط الطائرة الكهربائية لتسمح للركاب بالنزول أو الركوب.

وستكون محطات الخدمة الجديدة في مطار دبي أحد أشد مطارات العالم ازدحاما بالركاب ونخلة الجميرة ومارينا دبي ووسط المدينة.

وسيستغرق قطع المسافة من مطار دبي الدولي إلى نخلة الجميرة 10 دقائق بالتاكسي الطائر أي ما يقل عن ربع الزمن الذي تحتاجه السيارة لقطع هذه المسافة. ويطير التاكسي الطائر بسرعة تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة. كما تتيح رحلة التاكسي الطائر روؤية معالم إمارة دبي من أعلى وبرؤية يمكن أن تكون أوضح وأشمل مما توفرها تجربة مشاهدتها من قمة برج خليفة.