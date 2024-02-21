إعلان

BBC

بمشاركة الأردن.. بريطانيا تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات طبية على غزة

08:50 م الأربعاء 21 فبراير 2024

بريطانيا تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات طبية على غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، قولها إنها أسقطت جوا 4 أطنان من المساعدات الطبية والغذاء والوقود إلى مستشفى تل الهوى شمالي قطاع غزة بمشاركة الأردن.

وفي وقت سابق، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة.

وأشار ت الوكالة الأردنية إلى أن المساعدات شملت مواد إغاثية وطبية معبّأة في صناديق مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع "GPS"، لإيصالها إلى الموقع الصحيح وفي التوقيت اللازم.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العملية تمت بالتعاون ما بين طواقم مشتركة من القوات المسلحة الأردنية والهولندية، في إطار توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات.

قطاع غزة الأردن مستشفى تل الهوى سلاح الجو الملكي الأردني الحكومة البريطانية المستشفى الميداني الأردني بغزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية: لا أشك بأن إسرائيل ستلتزم بالرأي الاستشاري للمحكمة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية