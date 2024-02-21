بمشاركة الأردن.. بريطانيا تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات طبية على غزة

بريطانيا تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات طبية على غزة

مصراوي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، قولها إنها أسقطت جوا 4 أطنان من المساعدات الطبية والغذاء والوقود إلى مستشفى تل الهوى شمالي قطاع غزة بمشاركة الأردن.

وفي وقت سابق، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة.

وأشار ت الوكالة الأردنية إلى أن المساعدات شملت مواد إغاثية وطبية معبّأة في صناديق مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع "GPS"، لإيصالها إلى الموقع الصحيح وفي التوقيت اللازم.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العملية تمت بالتعاون ما بين طواقم مشتركة من القوات المسلحة الأردنية والهولندية، في إطار توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات.