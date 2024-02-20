في بيان مشترك.. الكويت وقطر تطالبان بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها على غزة

مصراوي

طالبت الكويت وقطر في بيان لهما اليوم الثلاثاء، بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض تهجير قسري من قطاع غزة.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

من جانبها، أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أملها جراء عدم تبني مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وأوضحت المجموعة العربية أنها تدرس كل الخيارات وستطرق كل الأبواب من أجل أن يتوقف العدوان على غزة ومنع وقوع مذبحة في رفح جنوبي القطاع، مؤكدة أنها ستواصل طرق باب مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤولياته ويتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت المجموعة العربية، إلى أنها تدرس الدعوة لعقد جلسة طارئة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في تبني مشروع القرار الجزائري.

وكان ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي أكد، اليوم الثلاثاء، تمسك المجموعة العربية بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يظل مجلس الأمن مرهونا للحسابات السياسية.

وشدد كذلك على رفض المجموعة العربية للانحياز لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية له.