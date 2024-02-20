البنتاجون: الحوثيون يملكون مخزونًا كبيرًا من القدرات التي نعمل على تقليصها

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها مستمرة في العمل على الحد من قدرات الحوثيين في اليمن.

وأضافت وزارة الدفاع، أن الحوثيين يملكون مخزونا كبيرا من القدرات التي نعمل على تقليصها، مشيرة إلى مواصلة اعتراض الصواريخ التي تستهدف السفن التابعة لأمريكا أو السفن التجارية الأخرى.

وتابعت البنتاجون، "الطائرة المسيرة الأمريكية تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو من جانب الحوثيين ولم يتم استعادة الحطام"، موضحة أنه تم التركيز على تدمير صواريخ كروز ومنصات الإطلاق الخاصة بالحوثيين في اليمن.

كانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت تعرض ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان بخليج عدن لإطلاق صاروخين من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأوضحت القيادة المركزية، أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها.

ونشر الإعلام العسكري التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أمس الاثنين، مشاهد لاستهداف طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 وإسقاطها بمحافظة الحديدة، باستخدام صاروخ أرض جو محلي الصنع.