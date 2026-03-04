إيران: مجلس القيادة المؤقت يُدير البلاد.. وأولويتنا الآن "الدفاع"

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن تطورات الوضع السياسي الداخلي، مؤكدا أن "مجلس القيادة المؤقت يُدير شؤون البلاد الآن"، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها طهران.

فشل المفاوضات ودور واشنطن

في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء، حمّل بقائي، الولايات المتحدة مسؤولية توقف المسار الدبلوماسي، موضحا أن "المفاوضات كانت تسير بشكل جيد قبل الحرب"، لكنه استدرك قائلا: "أمريكا هي من أفشلت المفاوضات".

كما حرص إسماعيل بقائي على التمييز بين الإدارة والشعب، مشيرا إلى أنه "لا علاقة للشعب الأمريكي بهذه الحرب".

الأولوية للميدان

ردا على سؤال حول إمكانية العودة لطاولة الحوار في الوقت الحالي، قطع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الطريق أمام التكهنات، مؤكدا بوضوح: "نركز الآن على الدفاع"، في إشارة إلى أن الأولوية القصوى هي للرد على الهجمات العسكرية المستمرة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.