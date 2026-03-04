إعلان

إيران: مجلس القيادة المؤقت يُدير البلاد.. وأولويتنا الآن "الدفاع"

كتب : مصطفى الشاعر

04:59 م 04/03/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن تطورات الوضع السياسي الداخلي، مؤكدا أن "مجلس القيادة المؤقت يُدير شؤون البلاد الآن"، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها طهران.

فشل المفاوضات ودور واشنطن

في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء، حمّل بقائي، الولايات المتحدة مسؤولية توقف المسار الدبلوماسي، موضحا أن "المفاوضات كانت تسير بشكل جيد قبل الحرب"، لكنه استدرك قائلا: "أمريكا هي من أفشلت المفاوضات".

كما حرص إسماعيل بقائي على التمييز بين الإدارة والشعب، مشيرا إلى أنه "لا علاقة للشعب الأمريكي بهذه الحرب".

الأولوية للميدان

ردا على سؤال حول إمكانية العودة لطاولة الحوار في الوقت الحالي، قطع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الطريق أمام التكهنات، مؤكدا بوضوح: "نركز الآن على الدفاع"، في إشارة إلى أن الأولوية القصوى هي للرد على الهجمات العسكرية المستمرة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي القواعد الأمريكية هجمات على الخليج حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
باقِ أسبوعان.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعان.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها
أخبار مصر

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة