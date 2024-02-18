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BBC

إندونيسيا ترفع حالة التأهب خشية ثوران بركاني بجبل "سيميرو"

10:35 م الأحد 18 فبراير 2024

ثوران بركان - أرشيفية

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جاكرتا - (د ب أ)

حث وزير السياحة والاقتصاد الإندونيسي ساندياجا صلاح الدين أونو مجددا المجتمعات المحيطة بجبل سيميرو البركاني على الالتزام بالحيطة والحذر في أعقاب ثوران البركان الأخير.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن أونو قوله ، خلال سباق العدو الذي يعرف باسم " وندرفول ران 2024" ، إنه "بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية والبحوث المناخية والجيوفيزيقية ومؤسسات أخرى ذات صلة، أصدرنا تعميما بشأن البقاء في حالة تأهب فيما يتعلق بالأنشطة السياحية القائمة على الطبيعة والمغامرة".

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات حراس الحدائق العامة ومديري مواقع التنزه، والبقاء على اطلاع بآخر تحديثات الطقس.

وثار بركان جبل سيميرو في جاوة الشرقية مرتين، أمس السبت، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث.

ونقلت وكالة أنتارا عن الوزير قوله "أصدرنا تعليمات إلى جميع مكاتب السياحة في المناطق بتشديد المراقبة، خاصة في ظل النشاط المتزايد لجبل سيميرو".

وكان جبل "سيميرو" البركانى الذى يقع في منطقتي "مالانج" و"لوماجانج" في إقليم "جاوة الشرقية" الإندونيسي قد شهد مئات الأنشطة الزلزالية، يوم 9 فبراير الجارى حيث شكلت الهزات البركانية 77 من إجمالي الأنشطة، التي تم رصدها .

وناشد المسؤولون بمركز مراقبة جبل سيميرو حينذاك السكان بتوخي الحذر إزاء الأخطار التي تمثلها السحب الساخنة وانهيارات الحمم البركانية والصهارة المندفعة من فوهة البركان .

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