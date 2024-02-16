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BBC

بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل خلال شهر رمضان

11:35 م الجمعة 16 فبراير 2024

المسجد الأقصى

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مصراوي
قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالب بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل خلال شهر رمضان.
كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المستوى السياسي لم يوافق بعد على خطط الجيش بخصوص رفح وبعد الموافقة سيحتاج الأمر أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن عضوا المجلس الوزاري جانتس وأيزنكوت يضغطان لبدء العملية العسكرية في رفح فورا، ويطالبان باستدعاء الاحتياط لذلك.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "جانتس وأيزنكوت تذمرا من تفرد نتنياهو بالقرارات الخاصة بالأسرى وهددا بحل حكومة الطوارئ إذا استمر الأمر".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية: "خلافات بين الشرطة من جهة والجيش والشاباك من جهة أخرى بخصوص تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال رمضان".
من جانبها قالت القناة ١٢ الإسرائيلية، إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي الخطة المفصلة، بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأضافت القناة ١٢ الإسرائيلية: "الخطة على ما يبدو تتضمن نقل المدنيين إلى مناطق في وسط قطاع غزة وجنوبه".

المسجد الأقصى شهر رمضان الاحتلال الإسرائيلي بن غفير

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