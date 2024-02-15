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BBC

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا وفقدان 6 أشخاص

12:55 م الخميس 15 فبراير 2024

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إسطنبول - (د ب ا)

أعلن وزير الداخلية التركي على يرلي قايا أن فرق الإنقاذ تبحث عن طاقم عمل سفينة مؤلف من ستة أشخاص، بعدما غرقت السفينة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في بحر مرمرة، شمال غرب إسطنبول.

وكتب يرلي قايا عبر منصة " اكس" أن قوات خفر السواحل أرسلت قوارب وطائرة لتحديد مكان طاقم السفينة، التي يعتقد أنها غرقت بسبب الطقس السيئ.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من هطول أمطار غزيرة في منطقة مرمرة حتى غد الجمعة.

وكانت السفينة، المحملة بالرخام، في طريقها من جزيرة مرمرة إلى ميناء جيمليك في محافظة بورصة، وفقا لما أعلنه محافظ بورصة محمود دميرتاش عبر منصة " اكس".

وأضاف أن السفينة غرقت حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، بعد نحو عشر ساعات من مغادرتها الميناء.

ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الاناضول التركية للأنباء عن دميرتاش القول أنه يعتقد أن أفراد طاقم السفينة من الأتراك.

إسطنبول غرق سفينة حر مرمرة تركيا

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