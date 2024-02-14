إعلام أمريكي: قتيل في عملية إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي

وكالات

أفادت الشرطة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأميركية، اليوم (الأربعاء)، بسقوط قتيل وجرح العديد من الأشخاص بأعيرة نارية خلال تجمع للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب السوبر بول".

وحسب ما أفادت به شبكة "إيه بي سي" الأميركية نقلا عن مسؤولين فإن إطلاق النار وقع غرب محطة يونيون، بالقرب من المرآب، بينما كان مشجعو الفريق يغادرون. وقالت شرطة مدينة كانساس سيتي إنه تم اعتقال شخصين مسلحين.

تُوج كانساس سيتي تشيفز بطلاً لمسابقة "سوبر بول" لكرة القدم الأمريكية بفوزه على فيلادلفيا إيغلز 38 - 35، في النهائي الذي أُقيم في جليندل (ولاية أريزونا) أول من أمس.