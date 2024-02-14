شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(مصراوي)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة على مبنى في طريق عدشيت القصيبة، وأخرى بأطراف بلدة جباع والصوانة مما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن عدد الشهداء وصل إلى 4 بينهم امرأة وطفليها، إضافة إلى إصابة 9 آخرين في الاستهداف الإسرائيلي لجنوب لبنان.

يأتي هذا، بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.