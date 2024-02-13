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BBC

نصر الله: إذا قام الاحتلال بتوسيع الحرب فسنفعل المثل

06:34 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

حسن نصر الله

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مصراوي
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحزب الصاروخية على إسرائيل لن تتوقف قبل أن وقف الحرب في غزة.
وأشار نصر الله إلى أن العمليات التي ينفذها الحزب باستهداف الشمال الإسرائيلي، مسؤولية ومصلحة وطنية بالدرجة الأولى، وفق تعبيره.
وأوضح نصر الله أنه في حال وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي من حربهـ، فإن حزب الله بدوره سيتخذ إجراءات تصعيدية، مهددا بتهجير المزيد من سكان الشمال الإسرائيلي.
ولفت نصر الله إلى أن زيارات المسؤولين الغربيين إلى لبنان تهدف في الأساس إلى حماية إسرائيل وإعادة المستوطنين إلى الشمال، مؤكدا أن الوفود الغربية تتبنى الرواية الإسرائيلية وتكتفي بتقديمها إلى لبنان.

حسن نصرالله جنوب لبنان حزب الله حرب غزة

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