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BBC

"فى حالة حرجة للغاية".. مصدر يكشف الحالة الصحية لمسؤول بحزب الله استهدف بجنوب لبنان

02:20 م الإثنين 12 فبراير 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أكد المكتب الصحفي لحزب الله، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة مسؤول في حزب الله الموالي لإيران في جنوب لبنان اليوم الاثنين.

وقال حزب الله إن السيارة تعرضت للهجوم في بلدة بنت جبيل، معقل حزب الله بجنوب لبنان.

وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة محمد علوية، مسؤول الحزب في منطقة مارون الراس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال مصدر في حزب الله إن المسؤول في "حالة حرجة للغاية".

وتصاعدت التوترات على طول الحدود منذ اندلاع الحرب قبل أشهر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.

ووفقا لحزب الله، المتحالف مع حماس، فقد لقي 189 من مقاتليه حتفهم منذ بدء الحرب الحالية في 7 أكتوبر الماضي.

حزب الله لبنان إسرائيل بيروت بنت جبيل

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