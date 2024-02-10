إعلام عبري: نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح



مصراوي

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، حدوث مشاحنات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح.

وأضافت القناة العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.

وأضافت القناة العبرية، أن هناك خلاف بين القادة السياسيين والعسكريين بشأن العملية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة؛ إذ أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الجيش بصياغة خطة "لتطهير رفح".

وأشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو دعا رئيس الأركان هارتسي هاليفي خلال المناقشة الأخيرة لمجلس الحرب، إلى استدعاء قوات الاحتياط من جديد: "إذا قمتم بتسريح جنود الاحتياط سابقا، قوموا بتجنيدهم مرة أخرى".

من جهته قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا ثم سيقوم الجيش بما هو مطلوب؛ حيث يلزم إجلاء 1.3 مليون فلسطيني من النازحين، بالإضافة إلى التنسيق مع مصر على المستوى السياسي، وفق القناة 13.